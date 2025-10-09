<p>In Meran ist die Trauer um die bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommene 22-jährige Lea Cora Oberleiter Paris groß. „Die Nachricht vom plötzlichen und tragischen Tod von Lea hat uns alle tief erschüttert. Auch wenn Worte in solchen Momenten kaum Trost spenden können, möchte ich im Namen der Stadt Meran ihrer Familie, ihren Freunden und Angehörigen mein aufrichtiges Beileid ausdrücken", so Bürgermeisterin Katharina Zeller.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225768463-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>