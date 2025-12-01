<p>Die Kurverwaltung Meran richtet in der Zeit zwischen Ende März und Oktober einen Wochenmarkt für Regionales in der Freiheitsstraße aus. Im Rahmen dieser Initiative weist sie Standplätze für fixe und für rotierende Standbetreiber*innen aus. Die Anträge sind bis 19. Dezember 2025, 12 Uhr bei der Kurverwaltung Meran persönlich abzugeben.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225776154-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>