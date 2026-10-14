<p>Wie hängen Stadtentwicklung, Tourismus, Gesundheit und Philosophie zusammen? Was bedeutet es heute, für Menschen und eine Stadt Sorge zu tragen? Wie lassen sich Vertrauen und gesellschaftlicher Zusammenhalt stärken? Und welche Auswirkungen hat der Tourismus auf die Gesundheit der Menschen, die in Meran leben, arbeiten und zu Gast sind? Diesen und weiteren Fragen widmet sich Meran\/o Care 2026 – eine Veranstaltung, die auf das neue Festival einstimmt, das im Frühjahr 2027 erstmals stattfinden wird.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225828748-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>