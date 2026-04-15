<p>Der Beirat der Seniorinnen und Senioren der Stadtgemeinde Meran ist ein beratendes Gremium für die politischen Organe der Gemeinde in Fragen, die die ältere Bevölkerung betreffen. Das Gremium wurde im Januar 2014 gegründet, besteht aus 14 Mitgliedern und hat eine Amtszeit, die jener des Gemeinderats entspricht. Gestern hat der Ausschuss die Zusammensetzung des Senior*innenbeirats für die Amtsperiode 2025–2030 beschlossen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225795679-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>