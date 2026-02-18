<p>Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten werden vom 2. bis 13. März im Mittelweg und an der Kreuzung St.-Katharina-Straße\/Mittelweg der abwechselnde Einbahnverkehr sowie ein Parverbot mit Zwangsabschleppung gelten. Der Zugang bzw. die Zufahrt der Anrainer*innen wird je nach Fortschritt der Arbeiten gewährleistet. Freie Zufahrt für Anrainer*innen von 18 bis 8 Uhr.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225786219-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>