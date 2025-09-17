<p>Gestern Vormittag (16. September) hat Ingenieur Stefano Ciurnelli, als Mobilitätsexperte, der den Nachhaltigen städtischen Mobilitätsplan (NSMP) ausgearbeitet hat, im Gemeindeausschuss die nächsten Schritte zur Umsetzung des Mobilitätskonzepts ausgeführt. Das Treffen bot Gelegenheit, die Maßnahmen zu erörtern, die zur Optimierung des Verkehrsmanagements nach der Eröffnung des Küchelbergtunnels umgesetzt werden sollen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225759213-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>