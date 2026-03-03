<p>Die Stadtwerke Meran installieren derzeit eine neue Beleuchtungsanlage entlang des Rad- und Fußgänger*innenweges, der die Mangione-Brücke mit der Fermistraße verbindet. Die Arbeiten, die darauf abzielen, auch in den Abend- und Nachtstunden mehr Sicherheit und eine bessere Nutzbarkeit des Weges zu gewährleisten, werden in den nächsten Tagen abgeschlossen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225787809-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>