<p>Die Arbeiten zum Austausch der Fenster und Türen im Senior*innenheim in der Gampenstraße, einer von der Stiftung Pitsch betriebenen Einrichtung, schreiten planmäßig voran. Der vor etwa zwei Wochen begonnene Eingriff betrifft rund 200 Fenster und Türen im gesamten Gebäude und stellt eine zentrale Maßnahme zur funktionalen und baulichen Sanierung der Immobilie dar.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225795304-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>