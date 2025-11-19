<p>In Erwartung der Unterzeichnung des lokalen Finanzabkommens mit dem Land deuten die aktuellen Schätzungen auf zusätzliche Einnahmen hin, die sich aus einer Neuberechnung der den lokalen Körperschaften zustehenden Anteile ergeben. Einen Teil der zusätzlichen Mittel will die Meraner Gemeindeverwaltung zur Verbesserung der wesentlichen Dienstleistungen verwenden - angefangen beim Sozialbereich.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225774384-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>