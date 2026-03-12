<p>Die Stadtgemeinde Meran hat auf der Webseite „Digitale Bauakte – Bauamt 4.0“ neue Richtlinien für Planer<em>innen<\/em> und Bürger<em>innen <\/em>veröffentlicht. Diese betreffen die Einreichung von Baugenehmigungsanträgen für die Errichtung neuer Ein- und Ausfahrten oder die Änderung bestehender Zufahrten sowie Anträge auf Erteilung einer Zufahrtsgenehmigung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225789270-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>