<p>Am Montag, 2. Februar beginnen die Arbeiten für den Bau des neuen Busterminals in der Piavestraße, auf dem derzeitigen Parkplatz für Reisebusse, auf Höhe der Kreuzung mit der Schillerstraße. Die Maßnahme ist Teil der Strategie der Stadtverwaltung zur Neuorganisation des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs und zur Verringerung des Verkehrsaufkommens im Stadtzentrum.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225783038-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>