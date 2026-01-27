<p>Anläßlich des heutigen Tages des Gedenkens (27. Januar), der im Jahr 2000 eingeführt wurde, um die Erinnerung an die Vernichtung und Verfolgung des jüdischen Volkes und an die Deportation militärischer und politischer Gefangener in die NS-Konzentrationslager wachzuhalten, fanden in Meran gleich zwei Gedenkveranstaltungen statt, und zwar am Ort des Gedenkens in der Zueggstraße und vor der Statue "Das betende Mädchen" in der Otto-Huber-Straße.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225781282-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>