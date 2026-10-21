<p>Für Arbeiten zur technischen Anbindung des neuen Küchelbergtunnels an den bestehenden Tunnel des Bauloses 1 sowie für die anschließenden Sicherheitsprüfungen wird der Tunnel zwischen der MeBo und dem Kreisverkehr am Bahnhof in drei Zeitabschnitten vollständig gesperrt. Die Sperrungen sind Voraussetzung für die Fertigstellung der Nord-West-Umfahrung Meran, deren Verkehrsfreigabe für Ende November vorgesehen ist.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225830610-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>