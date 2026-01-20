<p>Schritt für Schritt nimmt die Nordwestumfahrung Meran Gestalt an: Derzeit wird im Tunnelabschnitt vom Portal Zenoberg bis zum unterirdischen Kreisverkehr die technische Tunnelausrüstung installiert, teilt das Ressort für Infrastrukturen und Mobilität mit. Bis zum Sommer soll dann die Auskleidung des restlichen Tunnelabschnitts erfolgt sein.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225782033-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>