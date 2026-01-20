<p>Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten, die derzeit im öffentlich zugänglichen Teil des Thermenparks im Gange sind, ist eine vollständige – statt einer teilweisen – Schließung der Grünanlage ab heute (20. Januar) bis zum 22. Juni erforderlich - vorbehaltlich einer möglichen vorzeitigen Fertigstellung der Arbeiten. Diese betreffen insbesondere die Erneuerung des Belags der Gehwege.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225781920-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>