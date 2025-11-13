<p><span lang="de-DE">In Durchführung der Verfügung der Führungskraft Nr. <\/span><span lang="de-DE">1716<\/span><span lang="de-DE">\/20<\/span><span lang="de-DE">25<\/span><span lang="de-DE"> hat die Stadtgemeinde Meran die öffentliche Versteigerung zur Ermittlung des neuen <\/span><span lang="de-DE">Konzessionär<\/span><span lang="de-DE">s<\/span><span lang="de-DE"> bzw. der neuen <\/span><span lang="de-DE">Konzessionärin<\/span><span lang="de-DE"> der gemeindeeigenen Immobilie in der <\/span><span lang="de-DE">Bahnhofsplatz<\/span><span lang="de-DE"> Nr. <\/span><span lang="de-DE">10<\/span><span lang="de-DE"> ausgeschrieben.<\/span><\/p><p><span lang="de-DE">- <\/span>Monatlicher Grundpreis: € <span lang="de-DE">760,00<\/span> + MwSt.<\/p><p><span lang="de-DE">- Abgabetermin für das Teilnahmegesuch: <strong>28<\/strong><strong>.<\/strong><strong>11<\/strong><strong>.<\/strong><strong>2025<\/strong><strong>, <\/strong><strong>12:00<\/strong><strong> Uhr<\/strong><\/span><\/p><p><span lang="de-DE">- <\/span>Datum der Versteigerung: <span lang="de-DE"><strong>01<\/strong><strong>.<\/strong><strong>12<\/strong><strong>.<\/strong><strong>2025<\/strong><\/span><strong>, <\/strong><span lang="de-DE"><strong>10:00<\/strong><\/span><strong> Uhr<\/strong><\/p><p><span lang="de-DE">- Ort der Versteigerung: Zimmer Nr. 219 im 2. Stock des Meraner Rathauses, Laubengasse Nr. 192<\/span><\/p><p>Die Unterlagen, die für das Teilnahmegesuch benötigt werden, können über folgende Portale heruntergeladen werden:<\/p><p><span lang="de-DE">- <\/span><a href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/amtstafel_sgv.aspx?menuonr=224997792"><span lang="de-DE"><strong>Digitale Amtstafel der Stadtgemeinde Meran<\/strong><\/span><\/a><span lang="de-DE">;<\/span><\/p><p><span lang="de-DE">- <\/span><span lang="de-DE">Offizielle Webseite der Stadtgemeinde Meran, <\/span><a href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=224997794"><span lang="de-DE"><strong>"Transparente Verwaltung"<\/strong><\/span><\/a><span lang="de-DE">, unter <\/span><span lang="de-DE"><strong>Ausschreibungen und Verträge<\/strong><\/span><span lang="de-DE">;<\/span><\/p><p><span lang="de-DE">- <\/span><span lang="de-DE">Informationssystem für öffentliche Verträge der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol - <\/span><a href="https:\/\/www.ausschreibungen-suedtirol.it\/" target="_blank"><span lang="de-DE"><strong>https:\/\/www.ausschreibungen-suedtirol.it<\/strong><\/span><\/a><span lang="de-DE">, unter „<\/span><span lang="de-DE"><strong>Besondere Vergabebekanntmachungen“<\/strong><\/span><span lang="de-DE">.<\/span><\/p><p><span lang="de-DE">Informationsanfragen und Klarstellungen sind ausschließlich per PEC-Mail an <\/span><a href="mailto:vermoegenmeran.patrimoniomerano@legalmail.it"><span lang="de-DE"><strong>vermoegenmeran.patrimoniomerano@legalmail.it<\/strong><\/span><\/a><span lang="de-DE"><strong> <\/strong><\/span><span lang="de-DE">zu richten.<\/span><\/p>