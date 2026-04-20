<p>In Durchführung der Verfügung der Führungskraft Nr. 589\/2026 hat die Stadtgemeinde Meran die öffentliche Versteigerung zur Ermittlung des neuen Konzessionärs bzw. der neuen Konzessionärin der gemeindeeigenen Immobilie in der Freiheitstraße Nr. 41 ausgeschrieben.<\/p><p>- Monatlicher Grundpreis: € 1.590,00 + MwSt.<\/p><p>- Abgabetermin für das Teilnahmegesuch: <strong>04<\/strong><strong>.<\/strong><strong>0<\/strong><strong>5<\/strong><strong>.202<\/strong><strong>6<\/strong><strong>, <\/strong><strong>12:00<\/strong><strong> Uhr<\/strong><\/p><p>- Datum der Versteigerung: <strong>05<\/strong><strong>.<\/strong><strong>0<\/strong><strong>5<\/strong><strong>.202<\/strong><strong>6<\/strong><strong>, <\/strong><strong>9:00<\/strong><strong> Uhr<\/strong><\/p><p>- Ort der Versteigerung: Zimmer Nr. 219 im 2. Stock des Meraner Rathauses, Laubengasse Nr. 192<\/p><p>Die Unterlagen, die für das Teilnahmegesuch benötigt werden, können über folgende Portale heruntergeladen werden:<\/p><p><span lang="zxx">- <\/span><a href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/amtstafel_sgv.aspx?menuonr=224997792"><span lang="zxx"><strong>Digitale Amtstafel der Stadtgemeinde Meran<\/strong><\/span><\/a><span lang="zxx">;<\/span><\/p><p><span lang="zxx">- <\/span><span lang="zxx">Offizielle Webseite der Stadtgemeinde Meran, <\/span><a href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=224997794"><span lang="zxx"><strong>"Transparente Verwaltung"<\/strong><\/span><\/a><span lang="zxx">, unter <\/span><span lang="zxx"><strong>Ausschreibungen und Verträge<\/strong><\/span><span lang="zxx">;<\/span><\/p><p><span lang="zxx">- <\/span><span lang="zxx">Informationssystem für öffentliche Verträge der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol - <\/span><a href="https:\/\/www.ausschreibungen-suedtirol.it\/" target="_blank"><span lang="zxx"><strong>https:\/\/www.ausschreibungen-suedtirol.it<\/strong><\/span><\/a><span lang="zxx">, unter „<\/span><span lang="zxx"><strong>Besondere Vergabebekanntmachungen“<\/strong><\/span><span lang="zxx">.<\/span><\/p><p><span lang="zxx">Informationsanfragen und Klarstellungen sind ausschließlich per PEC-Mail an <\/span><a href="mailto:vermoegenmeran.patrimoniomerano@legalmail.it"><span lang="zxx"><strong>vermoegenmeran.patrimoniomerano@legalmail.it<\/strong><\/span><\/a><span lang="zxx"><strong> <\/strong><\/span><span lang="zxx">zu richten.<\/span><\/p>