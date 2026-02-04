<p>Am Samstag, 14. Februar beteiligt sich die Gemeinde Meran zum dreizehnten Mal in Folge an One Billion Rising, der weltweit größten Mobilisierung gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Auf dem Programm steht eine kurze Parade, die vor der Landesfürstlichen Burg beginnt und auf der Thermenplatz endet. Dort findet dann der traditionelle Flashmob als befreiender und kollektiver Akt der Ablehnung von geschlechtsspezifischer Gewalt statt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225783322-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>