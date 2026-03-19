<p>Gestern versammelten sich Frauen und Männer in Uniform – Angehörige der Armee, der Carabinieri, der Staatspolizei, der Finanzpolizei, der Ortspolizei sowie der freiwilligen Feuerwehr – gemeinsam mit Vertreter*innen der örtlichen Kriegsveteranen- und Waffenverbände - in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt zur traditionellen Feier des Ostergottesdienstes der Ordnungskräfte.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225790424-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>