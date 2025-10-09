<p>Anlässlich des Welttages für psychische Gesundheit (Freitag, 10. Oktober) organisiert eine Initiativgruppe, bestehend aus Mitarbeiter*innen des Basaglia-Haus und Fachleuten aus dem Bereich der psychischen Gesundheit, „OUT RAUS FUORI”, eine Reihe von Initiativen, um die Rechte auf Gesundheit und aktive Bürgerschaft aller Menschen zu bekräftigen und neue Räume für Zuhören zu schaffen. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft der Stadtgemeinde Meran.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225767914-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>