<p>Die Stadtbibliothek am Rennweg erweitert ihr Kultur- und Freizeitangebot mit zwei Veranstaltungen rund um Pen-&-Paper-Rollenspiele. Die Initiative richtet sich sowohl an Personen, die erstmals in die Welt der Rollenspiele eintauchen möchten, als auch an erfahrene Spielerinnen und Spieler, die neue Abenteuer erleben und Geschichten gemeinsam gestalten möchten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225827368-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>