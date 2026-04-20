<p>Das Aufwertungsprojekt soll den Pferderennplatz, eine der wichtigsten und identitätsstiftenden Infrastrukturen für Meran und für das gesamte Land, wieder beleben. Der Masterplan sieht eine Anfangsinvestition von 21 Millionen Euro vor und betrifft ein Gebiet von rund 40 Hektar, das den Pferderennplatz und "Pferdedorf" Borgo Andreina umfasst.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225796481-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>