<p>In der kommenden Woche starten die Arbeiten für die Neugestaltung des zwischen Postbrücke und Café Darling gelegenen Pflanzbeetes an der Meraner Winterpromenade. Insgesamt versteht sich das Projekt als Fusion einer Bezugnahme zur Passer und Anleihen aus der Meraner Kulturgeschichte. Gepflanzt werden Silberweiden im Bambusform, Kiefern, Rhodedendren und Azaleen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225769170-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>