<p>Die neue Direktorin hat gestern ihr Amt an der Spitze der Pitsch-Stiftung angetreten, die in Meran zwei Altersheime und die Einrichtung für betreutes Wohnen Seisenegg betreibt und insgesamt fast 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter koordiniert. Sozialstadtrat Frötscher: "Ihre Rückkehr an die Spitze der Stiftung Pitsch steht im Zeichen der Kontinuität, der Kompetenz und der fundierten Kenntnis der Meraner Verhältnisse."<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225830351-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>