<p>Im Auftrag der Gemeinde Meran hat die Sozialgenossenschaft Independent L. kürzlich eine neue und bedeutende Ergänzung des Adaptierungsplans zur Beseitigung von baulichen Barrieren (PEBA) fertiggestellt. Bürgermeisterin Zeller: „Nun verfügen wir über ein aktualisiertes Instrument, um das Programm zur Verbesserung der Barrierefreiheit von Gebäuden und öffentlichen Räumen fortzusetzen und eine vollständige soziale Inklusion für alle Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.“<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225782023-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>