<p>Am 23. und 24. September fand in Graz die erste Ausgabe einer Tagung statt, die sich ausschließlich mit der Mobilität von Fußgänger*innen befasste. Auf dem „Fußverkehrsgipfel” stellte die Meraner Stadtverwaltung „Meran beWegt” vor, eine Initiative zur Förderung der körperlichen Aktivität, die von immer mehr Menschen geschätzt wird.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225766559-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>