<p>Die Stadt Meran setzt ihr Engagement für die Förderung des psychischen Wohlbefindens und die Sensibilisierung für Themen der psychischen Gesundheit fort. Vom 5. bis 20. Oktober werden in verschiedenen Stadtteilen vier Plakate ausgehängt, die auf der Grundlage von Fotos gestaltet wurden, die im Rahmen des Projekts „Parliamoci – Red mor amol driber“ ausgewählt wurden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225826712-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>