<p>Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz der Stadtregierung bekräftigte Bürgermeisterin Katharina Zeller den Willen und das Engagement der Exekutive, umsichtig zu planen und die Anliegen der Bevölkerung ernst zu nehmen. „Die derzeitige akute Wohnungsnot bringt zunehmend auch soziale Herausforderungen mit sich. Deshalb gilt es, einen verantwortungsvollen Ausgleich zu finden – denn bis zur vollständigen Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungsprogramms können notwendige Entwicklungsschritte nicht gänzlich ausgesetzt werden“, so Zeller.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225786056-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>