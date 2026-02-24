<p>Aufgrund der derzeit laufenden Straßenbauarbeiten im Rennweg ist eine vorübergehende Änderung der Verkehrsregelung erforderlich. Insbesondere wurde angesichts der Verengung der Fahrbahn auf eine einzige Fahrspur eine Einbahnregelung in Fahrtrichtung Vinschgauer Tor eingeführt. Infolge dieser provisorischen Verkehrsführung ist die Vorzugsspur für die gesamte Dauer der Bauarbeiten aufgehoben, <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225786818-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>