<p>Aufgrund von Arbeiten zur Montage eines Baukrans gilt am 10. und am 11. Oktober - jeweils von 14 bis 2:30 Uhr - im Rennweg (Höhe Hotel Graf) ein Durchfahrtsverbot. Es wird eine Sackgasse mit zweispuriger Fahrbahn von und zum Baustellenbereich eingerichtet - nur für Anrainer*innen sowie Gäste der Beherbergungsbetriebe und Geschäfte.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225827850-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>