<p>Aufgrund von Arbeiten zur Entfernung von Containern, die von der Firma LE.IL COSTRUZIONI durchgeführt werden, wird am 7. Oktober in der Rossinistraße (auf Höhe der Hausnummer 3) vorübergehend eine Einbahnregelung in Richtung St.-Franziskus-Straße gelten, mit einer Umleitung für den einfahrenden Verkehr über die Donizetti-, Zandonai- und Mozartstraße.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225827360-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>