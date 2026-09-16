<p>Im Rahmen des Aktionsplans für nachhaltige Energie und Klima (SECAP) 2020–2030 hat die Stadtgemeinde Meran eine erste Kartierung der Schattenbereiche entlang der wichtigsten Fußgänger*innenwege erstellt. Das intern entwickelte Tool, das auf den LiDAR-Daten des JUSTNature-Projekts basiert, bildet eine strategische Grundlage für die Ausarbeitung eines künftigen Hitzeschutzplans (Heat Plan) und für die Anpassung der Stadt an Hitzewellen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225823767-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>