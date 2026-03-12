<p>Aufgrund von Baumschnittarbeiten mit einem Mobilkran wird im Zeitraum vom 19. bis 26. März ein Verkehrsverbot in der Schennastraße (auf Höhe der Hausnummer 28) und in der Brennerstraße (auf Höhe der Hausnummer 24, Abschnitt zwischen Rom- und Maiastraße) gelten. Die Arbeiten werden an nur zwei Tagen durchgeführt und dauern jeweils maximal 10 Minuten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225789500-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>