<p>Heute Abend (7. November) wird um 18 Uhr die Schennastraße wieder für den Verkehr freigegeben. Die Arbeiten zur Sanierung der Infrastruktur und zur Erneuerung des Straßenbelags im Abschnitt zwischen der Ifingerstraße und dem Kreisverkehr bei der Rametz-Brücke wurden planmäßig abgeschlossen. Mit der Wiedereröffnung der Schennastraße sind die Dantestraße und der Winkelweg wieder in beide Richtungen befahrbar.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225772659-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>