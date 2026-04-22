<p>Im Zusammenhang mit der Schlägerei, die sich am Sonntag, dem 12. April, in der Sparkassenstraße ereignet hat, ist es der örtlichen Polizei von Meran dank der entscheidenden Unterstützung durch das kommunale Videoüberwachungssystem und gezielter kriminalpolizeilicher Ermittlungen gelungen, alle an dem Vorfall beteiligten Personen zu identifizieren.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225796931-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>