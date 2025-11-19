<p>Die Wiedereröffnung des Schlehdorfwegs als wichtige Gehverbindung für viele Meraner*innen und Besucher*innen hat für die Stadtverwaltung höchste Priorität. Derzeit läuft vor dem Zivilgericht Bozen ein von der Gemeinde Meran im April 2024 beantragtes Beweissicherungsverfahren, um die Ursachen der Schäden entlang der Tappeinerpromenade und am gemeindeeigenen Gebäude sowie mögliche Verantwortlichkeiten zu klären.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225774330-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>