<p>Aufgrund von Arbeiten zur Verlegung der Infrastruktur für das Glasfasernetz wird bis 31. Oktober in der Seilbahngasse (ab Hausnummer 4 bis zur St.-Valentin-Straße) und in der St.-Valentin-Straße (Teilstück zwischen dem Kastanienweg und der Landesstraße 8) ein Parkverbot mit Zwangsabschleppung sowie der abwechselnde Einbahnverkehr gelten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225770555-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>