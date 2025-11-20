<p>Anlässlich des Internationalen Tages des Baumes (21. November) bekräftigt die Meraner Gemeindeverwaltung ihr Engagement für den Schutz und die Aufwertung des städtischen Baumbestandes, der ein wesentliches Element für die Lebensqualität und die ökologische Nachhaltigkeit darstellt. Im Jahr 2025 wurden 3.000 Kontrollen durchgeführt und 139 neue Bäume gepflanzt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225774702-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>