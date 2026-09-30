<p>Im Laufe des Jahres 2025 hat das Projekt Siticibo seine strategische Rolle bei der Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung und der Unterstützung von Menschen in Not bekräftigt. Aus dem Jahresbericht 2025 geht hervor, dass im Raum Meran 105.622,98 Kilogramm Lebensmittel gerettet und weiterverteilt wurden, was 63,8 % der gesamten in der Region Meran-Burggrafenamt-Vinschgau gesammelten Menge und einem wirtschaftlichen Gegenwert von 583.187,99 Euro entspricht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225826796-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>