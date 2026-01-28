<p>Über 30 in Meran installierte Sensoren erfassen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck in Echtzeit und senden die Daten an die nun auch öffentlich zugängliche Smart-City-Plattform der Stadtwerke Meran. Ziel ist es, Hitzeinseln besser zu überwachen, den Einfluss von Vegetation zu analysieren und Maßnahmen wie den gezielten Einsatz von Tausalz zu optimieren.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225779830-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>