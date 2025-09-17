<p>Die Staatspolizei hat gestern in Meran die erste Soforträumung einer illegal besetzten Immobilie in Südtirol durchgeführt, so wie es das “Sicherheitsdekret 2025” vorsieht. Dabei wurden drei Personen angezeigt und fast vier Kilogramm Drogen sichergestellt. Bürgermeisterin Katharina Zeller: „Wir sind den Ordnungskräften für ihr Eingreifen dankbar, solche Situationen können und dürfen nicht toleriert werden.“<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225759317-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>