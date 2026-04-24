<p>Heute Vormittag (24. April) fand auf dem Soldatenfriedhof in Meran eine offizielle Feier zum Abschluss der im November 2025 begonnenen Instandhaltungs- und Restaurierungsarbeiten statt. Deren Ziel war es, das Erscheinungsbild der Denkmäler wiederherzustellen, die Strukturen zu erhalten und die Sicherheit sowie die Funktionsfähigkeit der Anlage zu gewährleisten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225796945-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>