<p>Die Meraner Stadtregierung hat in seiner jüngsten Sitzung die Tarife für die sozialen Dienste für das Jahr 2026 genehmigt. Die einzigen vorgesehenen Anpassungen betreffen den Volltarif für den Zugang zur Senior*innenmensa des St. Josef, der von 12,22 Euro auf 14,29 Euro pro Mahlzeit steigt, und den Jahresbeitrag für die Schrebergärten, der von 50 auf 60 Euro erhöht wird.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225781576-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>