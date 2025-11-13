<p>Aufgrund einer privaten Baustelle, die einen Teil der Fahrbahn einnehmen wird, gilt am 18. und 19. November von 8 bis 17 Uhr in der St.-Josef-Straße (auf Höhe der Hausnummern 10-12) abwechselnder Einbahnverkehr. Nachts wird der betroffene Bereich geräumt und der Verkehr kann wieder ungehindert fließen. Während der Arbeiten bleibt die Bushaltestelle der Linie 1 in Betrieb.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225773611-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>