<p>Am Montag, den 27. April, beginnen die Arbeiten zur Beseitigung der architektonischen Barrieren an der Bushaltestelle in der St.-Josef-Straße, gleich gegenüber dem Haupteingang des städtischen Friedhofs befindet. Es handelt sich um einen lang erwarteten Eingriff, der darauf abzielt, die Sicherheit und die Zugänglichkeit eines Bereichs zu verbessern, der von Bürgerinnen und Bürgern sowie Besucherinnen und Besuchern stark frequentiert wird.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225797317-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>