<p>Aufgrund von Arbeiten zur Erweiterung des Glasfasernetzes gelten vom 24. Februar bis 14. März jeweils von 8 bis 18 Uhr im Stadtviertel St.-Vigil-Platz (Hausnummer 20-1 und Hausnummer 20-6 sowie von Hausnummer 45 bis Hausnummer 20 und Recycling 49) und im Stadtviertel St. Antonius (Höhe Hausnummer 1) verschiedene Verkehrsbeschränkungen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225786788-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>