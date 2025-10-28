<p>Die Direktion der Stadtbibliothek am Rennweg gibt mit Freude den Abschluss der Renovierungsarbeiten an den Toiletten für die Besucher*innen bekannt. Die Arbeiten, die zwei Monate dauerten und vollständig im Rahmen des vorgegebenen Zeitplans durchgeführt wurden, umfassten die komplette Erneuerung der Sanitär- und Elektroinstallationen mit einer Gesamtinvestition von 107.000 Euro.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225770892-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>