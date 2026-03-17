<p>Heute Vormittag haben die Mitglieder der Meraner Stadtregierung im Rathaus offiziell den Beitritt zur AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (Italienischer Verband für die Spende von Organen, Geweben und Zellen) unterzeichnet und gleichzeitig das Formular zur Einwilligung in die Organspende nach dem Tod unterzeichnet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225790015-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>