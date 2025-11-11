<p>Die heute vom renommierten Ökonomen Friedrich Schneider, Professor an der Johannes Kepler Universität Linz, vorgestellte Wertschöpfungsstudie bestätigt die starke volkswirtschaftliche Bedeutung der Therme Meran für Stadt, Land und Region. Seit ihrer Eröffnung am 3. Dezember 2005 bis Ende 2024 verzeichnete die Therme Meran über 7,2 Millionen Besucherinnen und Besucher und hat sich zu einem wichtigen Motor für die lokale Wirtschaft entwickelt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225773266-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>