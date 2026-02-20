<p>In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind entlang der Tappeinerpromenade zwischen dem Zugang in Gratsch und der Abzweigung zu den Serpentinen oberhalb der Galileistraße einige Felsbrocken heruntergefallen. Um den Technikern die Möglichkeit zu geben, das Ausmaß der Felsbewegungen zu überprüfen und das Gelände zu sichern, bleibt der Weg für Fußgänger*innen bis zum Ende der Gefahr gesperrt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225786461-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>